Найдена самая многодетная мать на Земле
27 апреля 2019 09:11 313
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что у женщины имеется редкая особенность организма, из-за которой она всегда рожает более чем одного ребенка. Своих первых детей она родила в 13 лет. При этом она пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.
Вся семья проживает в небольшом цементном домике в поселке недалеко от кофейных плантаций. Причем три года назад из семьи ушел отец, и женщина теперь самостоятельно пытается воспитывать всех детей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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