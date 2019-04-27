В Турции эвакуировали жителей десятков зданий
27 апреля 2019 09:25 220
В Стамбуле в районе Эсенюрт эвакуированы жители 34 зданий. Как передает Day.Az, об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на местные СМИ.
Согласно сообщению, причиной эвакуации являются появившиеся на зданиях трещины. Сообщается также, что все здания, где появились трещины, будут снесены.
Отметим, что накануне в районе Кагытхане Стамбула обрушилось четырехэтажное жилое здание. В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы были заранее эвакуированы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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