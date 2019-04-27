Дочь Алсу победила в шоу "Голос. Дети" - ВИДЕО
Победительницей музыкального шоу "Голос. Дети" на "Первом канале" по итогам зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Видео с объявлением победителей опубликовано на YouTube-канале проекта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
За кандидатуру Абрамовой проголосовали 56,5% телезрителей. Наставником участницы была певица Светлана Лобода.
В качестве награды победительница получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 млн руб. на счету, сообщает ТАСС.
За звание победителя шестого сезона шоу также боролись участники Валерий Кузаков и Ержан Максим.
Проект "Голос. Дети" - российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids, которая выходит на "Первом канале" с 2014 года. В шоу участвуют дети в возрасте от семи до 14 лет. Шестой сезон стартовал 15 февраля.
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