В ходе операции против боевиков "ИГ" правоохранительные органы Шри-Ланки обнаружили склад со взрывчаткой и другими ресурсами для подготовки терактов. Видео обыска на складе опубликовал сайт News1st.

Силовики обнаружили на складе одежду и флаг с символикой ИГ, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств: около 100 тысяч металлических шариков - их используют в качестве поражающих элементов, мощное взрывчатое вещество гелигнит и квадрокоптеры с гранатами для них. Кроме того, был найден по меньшей мере один пояс смертника, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Когда силовики попытались обыскать соседние строения, завязалась перестрелка, в ходе которой произошли три взрыва.

25 апреля сообщалось, что власти страны запретили использовать беспилотные летательные аппараты на неопределенный срок.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Изначально сообщалось, что погиб 359 человек, более 520 ранены, однако позднее стало известно, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. На следующий день на шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

"ИГ" взяло на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в коалицию, воевавшую с террористами.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

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