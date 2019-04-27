В России рухнул самолет, есть погибшие
27 апреля 2019 11:13 62
МЧС проверяет информацию о падении легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском и двух погибших. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"В МЧС поступила информация о падении легкомоторного самолета Як-18 в районе Калинки под Хабаровском, сообщалось о двух погибших. Наши специалисты выехали на место предполагаемого ЧП для проверки информации", - сказал собеседник.
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