Россия не получала никакой информации от саудовских партнеров и других членов ОПЕК о намерении выйти из соглашения ОПЕК+, и такой вариант маловероятен, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть договорённости в рамках ОПЕК+, мы свои договорённости выполняем, никаких известий, никакой информации от наших саудовских партнёров и от кого бы ты ни было другого из членов ОПЕК о том, что они готовы выйти из этих договорённостей, у нас нет, к нам с этим вопросом никто не обращался", - сказал Путин на пресс-конференции в Пекине "Один пояс - один путь".

Он добавил, что считает такой сценарий маловероятным. "Потому что на самом деле инициаторами договорённости ОПЕК+ и привлечения России к этим договорённостям была как раз Саудовская Аравия", - сказал президент РФ.

Таким образом Путин прокомментировал вопрос о том, какова позиция Саудовской Аравии по вопросу замещения возможных выпадающих объёмов нефти на мировом рынке из-за санкций США против иранской нефти.