Артиллерия сирийской армии нанесла в субботу удары по позициям бандформирований, нарушивших перемирие в провинции Хама. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство SANA. По его информации, боевики обстреляли город Масъяф и его окрестности, которые находятся под защитой правительственных сил. В результате среди мирных жителей есть раненые.

Огонь велся из северных районов на административной границе с провинцией Идлиб, где находится зона деэскалации. Войска в ходе ответных ударов уничтожили несколько пусковых установок противника и нанесли ему урон.

По сведениям портала "Ан-Нашра", на юге города Алеппо сирийские военнослужащие отбили в субботу утром атаку террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Вооруженная вылазка была совершена у эстакады Эль-Хикма, в бою погибли 17 солдат.

Ранее боевики неоднократно обстреливали мирные районы на западе Алеппо из реактивных систем залпового огня. Сведений о погибших и пострадавших среди мирного населения не поступало.