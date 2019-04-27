Сирийская артиллерия открыла огонь по боевикам
Артиллерия сирийской армии нанесла в субботу удары по позициям бандформирований, нарушивших перемирие в провинции Хама. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство SANA. По его информации, боевики обстреляли город Масъяф и его окрестности, которые находятся под защитой правительственных сил. В результате среди мирных жителей есть раненые.
Огонь велся из северных районов на административной границе с провинцией Идлиб, где находится зона деэскалации. Войска в ходе ответных ударов уничтожили несколько пусковых установок противника и нанесли ему урон.
По сведениям портала "Ан-Нашра", на юге города Алеппо сирийские военнослужащие отбили в субботу утром атаку террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Вооруженная вылазка была совершена у эстакады Эль-Хикма, в бою погибли 17 солдат.
Ранее боевики неоднократно обстреливали мирные районы на западе Алеппо из реактивных систем залпового огня. Сведений о погибших и пострадавших среди мирного населения не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!