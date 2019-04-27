Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжать укреплять безопасность республики, в том числе посредством приобретения у России зенитных-ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на разногласия с США по этой теме. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, турецкий лидер заявил в субботу на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Кызылджахамам.

"У нас с США серьезные расхождения во взглядах относительно приобретения С-400. Но кто бы что ни говорил, самым главным для нас остается будущее нашей страны. Мы продолжим предпринимать различные шаги по уничтожению террористов в Сирии, а также будем и дальше укреплять нашу безопасность, в том числе путем закупки С-400. Одни говорят одно, другие - другое. Но важно то, что говорим мы", - приводит его слова телеканал NTV.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35. По мнению Вашингтона, одновременное использование этих вооружений технически невозможно.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может обратиться к любой другой стране, если США откажутся поставлять F-35. Как сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в Вооруженных силах Турции газета Defense News, Анкара в таком случае может обратиться к Москве.

В ноябре 2016 года стало известно о закупке Анкарой С-400. В сентябре 2017 года Москва подтвердила факт заключения контракта, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. Вашингтон пытается сорвать эту сделку.