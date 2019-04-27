В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ABC News.

Сотрудники полиции пытались задержать 21-летнего Уильяма Смита, который подозревается в ограблении пиццерии.

Пытаясь "установить контакт" со Смитом, сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю подозреваемого, в котором он ехал с четырьмя детьми и женой.

В итоге ранения получили трое детей и мужчина.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, но власти не сообщали подробности об их состоянии.