Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети".

"Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить", - сказал Эрнст, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, телеканал не имеет права воздействовать на результаты голосования.

Он также пообещал информировать о результатах начатой проверки.