Ведущий передачи "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев допустил, что результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу, могут быть аннулированы. Об этом он рассказал в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

По словам Нагиева, необходимо проверить не было ли махинаций с голосами. "Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал", - заключил он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера - позором.

После этого Первый канал провел экстренное совещание. Телеканал подчеркнул, что окончательные выводы можно будет делать только по итогам проверки, но в то же время отметил, что при голосовании за участников были замечены "некоторые аномальности".

Продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская посчитали, что победы достоин другой участник - Ержан Максим.