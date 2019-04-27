Трагедия в Индии: автобус упал в ущелье, число погибших растет
27 апреля 2019 21:31 139
По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате падения частного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, согласно его данным, инцидент произошел в округе Чамба. Изначально сообщалось о восьми погибших, позже их число возросло до 12.
Причина аварии пока не установлена. Отмечается, что полиция начала расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!