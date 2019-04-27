Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По данным телеканала, в эту субботу в акции по всей стране приняли участие 23,6 тысячи человек. Отмечается, что в прошлую субботу по всей стране протестовали приблизительно 28 тысяч человек, в Париже - девять тысяч.

Вместе с тем сообщается, что по данным префектуры полиции, в ходе акций в Париже были задержаны 14 человек, правоохранительные органы также провели более 13,5 тысяч профилактических проверок.



Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.