В Японии произошло сильное землетрясение
27 апреля 2019 23:58 249
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северном японском острове Хоккайдо.
Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр землетрясения находился в 145 км к юго-востоку от города Саппоро (население 1 млн 890 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 100 км.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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