Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северном японском острове Хоккайдо.

Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 145 км к юго-востоку от города Саппоро (население 1 млн 890 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 100 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.