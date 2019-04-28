Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день недели моды в Сан-Паулу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет Folha de São Paulo, ссылаясь на организаторов мероприятия.

Отмечается, что изначально зрители представления сочли падение 26-летнего манекенщика как часть шоу, однако его тело начало трясти и изо рта пошла пена.

Двое пожарных ворвались на подиум с носилками и вынесли молодого человека на улицу к машине скорой помощи, где его пытались реанимировать, однако менее чем через три минуты повезли в больницу, где и констатировали смерть.