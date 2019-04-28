Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии опубликовал перед нападением письмо антисемитского содержания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

Уточняется, что 19-летний Джон Ирнест разместил публикацию утром в день нападения.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным пострадавших при стрельбе в синагоге Калифорнии. Выступая перед журналистами, Трамп назвал это нападение преступлением на почве ненависти.

В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, в том числе дети.