Раскрыты подробности об убийце из синагоги
28 апреля 2019 09:01 328
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии опубликовал перед нападением письмо антисемитского содержания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.
Уточняется, что 19-летний Джон Ирнест разместил публикацию утром в день нападения.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным пострадавших при стрельбе в синагоге Калифорнии. Выступая перед журналистами, Трамп назвал это нападение преступлением на почве ненависти.
В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, в том числе дети.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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