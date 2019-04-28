Форвард "ПСЖ" Неймар не смог сдержать эмоции после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции. Об этом как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в овертайме мячей забито не было, а в серии пенальти мастерство лучше смогли показать игроки "Ренна" - 6:5. Неймар оформил один из голов парижан, отличившись впервые с января.

Поднимаясь после игры по трибунам стадиона "Стад де Франс", на котором проходил матч, раздосадованный футболист остановился около болельщика, снимавшего проходящих футболистов на телефон.

Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок. Продолжить драку помешали партнеры Неймара.