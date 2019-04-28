09:47

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.

Информация о возгорании распределительного центра розничной сети "Магнит" в селе Нечаевка Новоусманского района поступила спасателям в 00.08 мск 28 апреля. Огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась до 42 тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 124 человек и 50 единиц техники. В 04.12 мск пожар был локализован.

"Либо проводка (загорелась), и от нее начали гореть верхние этажи стеллажей - от них огонь пошел, либо сама продукция", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятной причине пожара.

Колыванов отметил, что так рассказывали очевидцы возгорания, которые были на тот момент в здании.

По словам Колыванова, в распределительном центре трудятся порядка 900 человек из Воронежа и Новоусманского района, он обслуживает Воронежскую и соседние области. Собеседник агентства отметил, что в центре остались несгоревшие помещения.

---------------

09:16

В Воронежской области загорелось здание распределительного центра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на МЧС.

Площадь пожара составила 20 тысяч кв. м.

Пожару присвоен четвертый номер сложности (из пяти).

К тушению привлечены 95 человек и 39 единиц техники.

Причины возгорания пока неизвестны, информации о жертвах также не поступало.