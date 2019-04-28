Стрельба в США, пятеро раненых
28 апреля 2019 09:23 183
Пять человек пострадали в субботу вечером в результате стрельбы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал ABC.
По его данным, один пострадавший находится в критическом состоянии, двое - в тяжелом, еще двое получили легкие ранения. Все они госпитализированы. Подробности случившегося пока не приводятся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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