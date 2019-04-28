Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с Джеки Чаном
28 апреля 2019 09:29 290
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с известным китайским актером Джеки Чаном. Об этом, как передает Day.Az, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-секретаря первого президента Айдоса Укибая.
"Елбасы встретился с известным китайским актером Джеки Чаном", - написал Айдос Укибай в Твиттере.
Напомним, что елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие во Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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