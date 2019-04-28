Наводнения в Индонезии, есть погибшие
28 апреля 2019 12:40 136
Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Antara.
По информации издания, из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции Бенкулу, а также коммуникации этой провинции с другими.
Губернатор Бенкулу заявил, что спасательные службы проводят эвакуацию жителей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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