Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье надеется, что на будущей неделе в Великобритании будет принято важное решение по проблеме ее выхода из ЕС. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала LCI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вынужден констатировать, что за полтора года [в Великобритании] ничего не было сделано для того, чтобы достичь формирования положительного большинства по соглашению о Brexit - сложилось лишь негативное большинство. Но с негативным большинством невозможно достичь выхода из ЕС на основе соглашения. Предстоящая неделя будет важной, так как мы узнаем, каковы окажутся результаты переговоров между лейбористами и правительством", - сказал Барнье.

Он отметил, что "речь не идет о том, чтобы отвергнуть соглашение о выходе, обе стороны считают его единственно возможным. О том, что соглашение не должно повторно обсуждаться заявило и руководство ЕС, с которыми я обсуждал это, а также британский премьер Тереза Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин. Обсуждению может быть подвергнуто не 600-страничное соглашение, а второй, небольшой документ в 26 страниц, политическая декларация о рамках будущих отношений между ЕС и Великобританией", - сообщил Барнье.

"ЕС готов начать в будущем переговоры с тем, чтобы оговорить условия дальнейшего партнерства с Великобританией. Но эти переговоры начнутся лишь после того, как соглашение о выходе страны из ЕС будет ратифицировано", - подчеркнул он. Барнье указал при этом на особую значимость для ЕС задачи "обеспечить, после "развода" партнерские отношения с Великобританией, являющейся важной страной, соседом, союзником и торговым партнером".