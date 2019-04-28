Из-за схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии погибли четыре немецких лыжника. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

По информации на сайте полиции кантона Вале, туристы отправились в путешествие 26 апреля утром и поехали через перевал Грюнхорнлюкке к горному приюту Конкордиахютте.

Уже вечером того же дня спасатели начали рызаскивать спортсменов, также в поисковой операции принимал участие вертолет, но результатов это не дало. Плохие погодные условия позволили возобновить поиски только 27 апреля.

Лыжники были найдены под завалами снега.