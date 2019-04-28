Взрыв произошел на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга, в результате ЧП пострадал мужчина. Об этом, как передает Day.Az, сообщили ТАСС в районной администрации.

"Такой случай действительно произошел сегодня, предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице", - сказала представитель администрации.

Собеседница агентства также добавила, что, по предварительным данным, мужчина собирал металлолом, во время чего и произошел инцидент.

"Молодой человек жив, в больнице находится, руку оторвало ему", - отметила она.

Полиция в связи с происшествием начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"Полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений в Невском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, сегодня около 15:30 мск 20-летний мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал", - сказал представитель ведомства.

В ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что на место выехали сотрудники ОМОН для установления всех обстоятельств инцидента.