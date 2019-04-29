По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Associated Press, ссылаясь на представителя полиции Чакию Фенной.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что стрельба произошла у церкви.

Как отмечается, звонок с сообщением о стрельбе поступил в отдел полиции в воскресенье после 17:00 по местному времени. Полицейские прибыли на место происшествия.

По словам Фенной, в настоящее время у полицейских нет информации о том, что могло стать причиной стрельбы, как и о том, кто мог открыть огонь. Отмечается, что стрельба произошла, когда люди собрались на пикник в западной части города.