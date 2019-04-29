Федеральное управление гражданской авиации США в 2018 году рассматривало возможность запрета полетов лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, регулятор хотел предпринять подобные меры после крушения самолета Lion Air в ноябре 2018 года.

Как отмечается, это было связано с тем, что в лайнерах отсутствовала стандартная функция безопасности.

При этом речь идет о функции предупреждения пилотов о неисправных датчиках угла атаки, которая входила только в дополнительный пакет опций 737 MAX.