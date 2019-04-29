В греческом городе Каламата телеоператора убило пиротехникой, когда он снимал местный пасхальный обычай - сражение самодельными стрелами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на life.ru, сообщает агентство новостей AMNA.

Корни обычая уходят в начало XIX века, когда греки воевали с турецким владычеством. Участники сражаются, используя самодельные стрелы из картона, наполненные порохом.

В голову 53-летнему оператору попала одна из картонных стрел, когда он снимал сюжет для местного телеканала. В тяжёлом состоянии пострадавший был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

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