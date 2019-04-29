Очевидец опубликовал видео из китайской провинции Сычуань, на котором собака охраняет тело погибшего сородича, сообщает таблоид Daily Mail.

Происшествие случилось 23 апреля, во вторник. Собака светлого окраса, перебегая дорогу, попала под машину. На видео другой пёс находится рядом с телом погибшего сородича, как передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как сообщают очевидцы, животное отгоняло прохожих от тела сородича лаем.

- Как только мы подходили близко, чёрный пес пытался нас укусить, - рассказала свидетельница инцидента.

В Сети восхитились преданностью собаки. Пользователи выразили надежду на то, что у пса найдутся новые хозяева.

Ранее похожий случай верной дружбы был зафиксирован в Англии. Там самая старая золотая рыбка умерла, не пережив кончины друга.

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