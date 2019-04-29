В Греции произошло сильное землетрясение
29 апреля 2019 09:59 199
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в море в 80 километрах западнее греческого острова Карпатос. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение произошло в 7.43 по местному времени (совпадает с мск) в понедельник. Его очаг находился на глубине в 10 километров в море, в 80 километрах западнее Карпатоса и в 470 километрах юго-восточнее Афин.
Информации о пострадавших и каком-либо ущербе от землетрясения не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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