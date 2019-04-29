Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в море в 80 километрах западнее греческого острова Карпатос. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

Землетрясение произошло в 7.43 по местному времени (совпадает с мск) в понедельник. Его очаг находился на глубине в 10 километров в море, в 80 километрах западнее Карпатоса и в 470 километрах юго-восточнее Афин.

Информации о пострадавших и каком-либо ущербе от землетрясения не поступало.