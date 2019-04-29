В американском психиатрическом центре для подростков произошел бунт
Бунт произошел в психиатрической лечебнице для подростков в американском штате Юта, многие пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает новостной портал Southern Utah Now.
Инцидент произошел в воскресенье в центре Red Rock Canyon School в городе Сент-Джордж. Как сообщила представитель местной полиции Тиффани Аткин, в воскресенье вечером в центре началась массовая драка, в результате многие из подростков пострадали. Точное число пострадавших неизвестно.
Как уточнила Аткин, никто из сотрудников центра не пострадал.
По данным портала, на место прибыл спецназ и представители полиции. Сообщается о по меньшей мере одном задержанном.
Red Rock Canyon School является психиатрическим реабилитационным центром для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, сообщается на сайте центра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
28 Апр. 16:02 18 067
-
28 Апр. 16:29 10 544
-
28 Апр. 14:10 9 464
-
00:23 7 436
-
28 Апр. 15:04 7 345