Бунт произошел в психиатрической лечебнице для подростков в американском штате Юта, многие пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает новостной портал Southern Utah Now.

Инцидент произошел в воскресенье в центре Red Rock Canyon School в городе Сент-Джордж. Как сообщила представитель местной полиции Тиффани Аткин, в воскресенье вечером в центре началась массовая драка, в результате многие из подростков пострадали. Точное число пострадавших неизвестно.

Как уточнила Аткин, никто из сотрудников центра не пострадал.

По данным портала, на место прибыл спецназ и представители полиции. Сообщается о по меньшей мере одном задержанном.

Red Rock Canyon School является психиатрическим реабилитационным центром для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, сообщается на сайте центра.