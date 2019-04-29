В Орле во время открытия автомобильного сезона "Автопикник" водитель ВАЗа не справился с управлением во время дрифта и влетел в зрителей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, сообщает Лайф, ссылаясь на в областной УМВД.

Инцидент произошел произошел 27 апреля на территории торгового комплекса "Гринн" на Кромском шоссе. В результате наезда пострадал 18-летний зритель, его госпитализировали с переломами обеих ног.

По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ тормозов у автомобиля.

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