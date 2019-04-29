В России машина въехала в зрителей во время автошоу - ВИДЕО
29 апреля 2019 10:43 336
В Орле во время открытия автомобильного сезона "Автопикник" водитель ВАЗа не справился с управлением во время дрифта и влетел в зрителей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, сообщает Лайф, ссылаясь на в областной УМВД.
Инцидент произошел произошел 27 апреля на территории торгового комплекса "Гринн" на Кромском шоссе. В результате наезда пострадал 18-летний зритель, его госпитализировали с переломами обеих ног.
По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ тормозов у автомобиля.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
28 Апр. 16:02 18 067
-
28 Апр. 16:29 10 544
-
28 Апр. 14:10 9 464
-
00:23 7 436
-
28 Апр. 15:04 7 345