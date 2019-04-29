Восьмилетнему мальчику и его десятилетней сестре пришлось выпрыгивать из автомобиля на ходу после того, как в машину, где они находились, проник угонщик и тронулся с места. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на life.ru, рассказывает телеканал ABC NEWS.

69-летняя прабабушка детей Нита Кобурн взялась отвезти в медицинский комплекс свою подругу. Она не могла оставить детей дома, но решила, что с ними ничего не случится на заднем сиденье автомобиля, пока она всего несколько секунд будет передавать подругу врачам.

Через пару мгновений после того, как Кобурн покинула автомобиль, на водительское место вскочил преступник и нажал на газ. Он попытался задержать выскакивающих детей за капюшон, а прабабушка в это время долбила кулаками в водительскую дверь, не зная, что дети выпрыгнули с другой стороны.

Угонщиком оказался 34-летний Дальвир Сингх, его задержали полицейские через несколько минут после инцидента.

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