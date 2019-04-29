Появилось видео, как террорист-смертник, прикидывающийся туристом, взорвал себя в Шри-Ланке. На этот раз видео касается взрыва в гостинице Colombo's Kingsbury Hotel в Шри-Ланке 21 апреля. Эти кадры публикует телеканал NBC News.

Уже после серии взрывов, которые случились в католическую Пасху, в островном государстве произошли три взрыва, случились перестрелки правоохранительных органов и террористов. Только сегодня на острове от пуль погибло 15 человек. Вчера у троих мужчин обнаружили килограмм взрывчатки, сегодня был задержан гражданин, у которого при себе было 6,5 килограмма взрывчатки, как передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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