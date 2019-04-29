Вспышки в небе: посадку Boeing 767 с горящим двигателем сняли с земли

В ЮАР приземлился пассажирский лайнер Boeing 767, у которого во время полета произошло возгорание двигателя. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очевидцы сняли посадку с земли - видео было размещено изданием The Sun. Отмечается, что самолет перевозчика Air Zimbabwe успешно сел в международном аэропорту Тамбо, расположенном в ЮАР.

Предположительно, возгорание могло произойти из-за столкновения с птицей, однако точные причины только предстоит установить.

На кадрах записи видны вспышки в районе двигателя самолета в ночном небе.

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