Конечно, полицейская служба связана с очень многими сложностями, но есть один момент, который до сих пор оставался "за кадром".

Арун Ботра, инспектор полиции из Индии, опубликовал на своей странице в Twitter довольно эмоциональный видеоролик. Офицер, собирающийся на службу, столкнулся с помехой в лице рыдающего и вопящего ребёнка, никак не хотевшего отпускать отца.

Арун добавил, что с такой проблемой сталкиваются многие служители закона. Из-за графика работы часто случается так, что дети подолгу не видят отцов - отсюда и такая горестная реакция малыша на уходящего папу. Зрители были очень тронуты страданиями ребёнка и добавили, что и впрямь никогда не думали, что полицейские, отправляясь на службу, каждый раз переживают настолько печальные сцены, как передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

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