13:52

Шесть детей, которые были на экскурсии, пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области в понедельник, они госпитализированы с жалобами на одышку и кашель. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"Во время пожара в церкви в поселке Межевом Саткинского района пострадали шесть детей (две девочки в возрасте 6 лет, две девочки в возрасте 7 лет, два мальчика в возрасте 7 лет). По нашей информации, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. Поэтому детям пришлось спускаться через задымленные помещения", - говорится в сообщении.

Обошлось без ожогов, все дети находятся в Саткинской больнице с жалобами на одышку, кашель, затрудненное дыхание, уточняется в сообщении. Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату, добавляет пресс-служба.

Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре, трое из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы, сообщает пресс-служба.

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13:45

Церковь загорелась в Саткинском районе Челябинской области в понедельник, эвакуированы 10 человек, погибших нет. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

"В Саткинском районе сегодня пожарные работали по повышенному номеру сложности - загорелась деревянная церковь. В настоящее время ликвидировано открытое горение на площади 30 квадратных метров. По приезду пожарных 10 человек эвакуировались из церкви самостоятельно. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Обрушений строительных конструкций допущено не было, уточнил он. Информация о пострадавших уточняется, добавил он.