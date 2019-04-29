Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, приехавшие в Турцию для участия в фестивале MASF, решили выяснить отношения, не дожидаясь выхода в октагон. Как сообщает Sport24, инцидент произошел в одном из отелей города Белек.

Конфликт между бойцами разгорелся через два часа после прибытия в гостиницу. Исмаилов подошел к Минееву в столовой и предложил отойти для разговора с глазу на глаз. Когда оппонент отказался, Исмаилов накинулся на него с кулаками. Об этом передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В своем Instagram позже Исмаилов описал потасовку в подробностях, называя себя "хищником", а Минеева - "гиеной".

"Хищник отправился поесть, и вдруг... прямо перед ним появилась та самая, гнусная гиена! Хищник встал, подошел к ней с призывом выйти, но она продолжала сидеть и бубнить что-то вроде: "Давай в Москве, ты драться что ли сюда приехал, не трогай меня!" Собралось много разнимающих. (...) Хищник, короче втащил гиене, и потрепал ее немного", - написал боец.

Это уже не первый конфликт с участием российских бойцов. Так, в сентябре 2018 года они подрались во время взвешивания перед поединком на турнире Fight Nights Global.

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