В Бразилии грабитель оказался не в том месте и не в то время. Злоумышленник подъехал к женщине на мотоцикле и, угрожая пистолетом, потребовал деньги и ценные вещи. Женщина покорно повиновалась, а дальше произошел неожиданный поворот, который обычно бывает только в кино, как передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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