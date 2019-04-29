Полиция разыскивает трех китайских туристов, которые разломали древний сталактит в подземной галерее Ишуи на севере Китая, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Действия вандалов запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в пещере. Китайцы отломили кусок сталактита длиной в 20 сантиметров и шириной в 10, сообщает Daily Mail.

Сталактит образовался не менее миллиона лет назад. Он представляет огромную историческую и научную ценность.

В настоящее время вандалов разыскивает полиция Китая, их личности устанавливаются.

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