Три китайских туриста разломали на сувениры сталактит возрастом в миллион лет - ВИДЕО
29 апреля 2019 16:13 145
Полиция разыскивает трех китайских туристов, которые разломали древний сталактит в подземной галерее Ишуи на севере Китая, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Действия вандалов запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в пещере. Китайцы отломили кусок сталактита длиной в 20 сантиметров и шириной в 10, сообщает Daily Mail.
Сталактит образовался не менее миллиона лет назад. Он представляет огромную историческую и научную ценность.
В настоящее время вандалов разыскивает полиция Китая, их личности устанавливаются.
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