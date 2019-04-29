С маленьким жителем Цзиньчжоу (провинция Ляонин, Китай) чуть было не приключилось большое несчастье, как передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Ребенок купался в бассейне и внезапно начал тонуть, отчаянно пытаясь удержать голову над водой. Рядом находилось несколько купающихся, а мама мальчика стояла на краю бассейна и наблюдала за сыном, но, как она позже призналась, женщина была уверена, что малыш всего лишь балуется и играет.

А вот 63-летний пенсионер, который уже успел выйти из воды, сразу понял, что ребенку не до игр. Мужчина бросился в воду и вытащил юного пловца. Позже он рассказал, что относится к воде очень серьезно, так как сам чуть не утонул в далеком детстве. Господин Е. добавил, что всю жизнь занимался плаванием и даже работал тренером и спасателем.

Конечно же, мать мальчика со слезами на глазах благодарила доброго мужчину, да и все свидетели этой сцены в один голос заявили, что пенсионер - настоящий герой.

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