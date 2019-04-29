Турция намерена увеличить объем закупок иракской нефти на фоне санкций США против Ирана, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Турция может рассматривать импорт из южного иракского порта Басра и также может попытаться обеспечить больший объем поставок через существующий сдвоенный нефтепровод, который проходит в турецкий средиземноморский терминал Джейхан, несмотря на его плохое состояние", - сообщило агентство со ссылкой на свои источники.

