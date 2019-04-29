Эмиратская компания Meraas подтвердила, что самое высокое колесо обозрения Ain Dubai откроется в Дубае в следующем году, к Всемирной выставке Expo 2020. Колесо обозрения, высота которого составляет более 250 метров, оставило далеко позади предыдущих рекордсменов - High Roller в Лас-Вегасе (167 метров) и London Eye в Лондоне (135 метров).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По сообщению Meraas, установка последней спицы колеса успешно завершилась: изначально восемь временных спиц и скоб были установлены для того, чтобы поддерживать обод колеса, поражающего воображение. С начала строительства конструкция впервые приобрела форму завершенного колеса, однако активные работы еще продолжаются.

Статистика Ain Dubai впечатляет: вес каждой спицы, которая поддерживает обод колеса составляет 5 тонн. Одно футбольное поле составляет неполную длину каждой спицы Ain Dubai. 2400 км - суммарная длина всех проводов и кабелей внутри спиц, если связать их друг с другом. Это сопоставимо с расстоянием между Дубаем и Каиром. Масса 16 самолетов Airbus A380 равняется весу обода колеса Ain Dubai. Длина опор, поддерживающих конструкцию составляет 126 метров. 15 лондонских автобусов могут поместиться внутри каждой опоры каждой "ноги" колеса. 9000 тонн стали использовано при возведении Ain Dubai, что на 25% больше, чем при строительстве Эйфелевой башни.

Колесо обозрения Ain Dubai располагается на недавно созданном острове Bluewaters Island, с которого открывается живописная панорама на Дубай и Арабский залив.

Отметим, что искусственный остров Bluewaters Island, построенный компанией Meraas, - это место, где очарование острова гармонично сочетается с изысканностью городского образа жизни. Колесо обозрения Ain Dubai займет центральное место на Bluewaters Island и торговой зоне The Wharf, квартала с более чем 150 бутиками и фэшн-аутлетами в зоне малоэтажной застройки. Также на острове располагается комплекс Bluewaters Residences, насчитывающий 10 зданий, 698 апартаментов, 17 таунхаусов и 4 пентхауса с минималистичным современным дизайном, два пятизвездочных отеля Caesars Bluewaters с собственным пляжем.