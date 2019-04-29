Если Великобритания все-таки выйдет из Евросоюза и не примет условия сделки по Brexit, то большинство шотландцев проголосует за независимость, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Это данные соцопроса, проведенного службой PanelBase, пишет агентство ТАСС.

Анализ общественного мнения показывает, что на данный момент 53% жителей горной страны не против того, чтобы остаться в составе Великобритании. Однако если Лондон решит выйти из ЕС "грубо" и не примет условий сделки, то мнение шотландцев заметно изменится: 52% выступят за независимость.

Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум, посвященный выходу из Евросоюза. Большинство граждан проголосовали за Brexit. Однако страна может покинуть ЕС как "жестко", то есть разорвав все отношения с бывшими партнерами, так и "мягко". Это означает сохранение единого рынка и таможенного союза.