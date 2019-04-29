Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил ему сформировать рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

"Наш президент провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он озвучил идею создать рабочую группу по С-400", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Отмечается, что оба лидера обсудили ситуацию в Сирии и договорились о поддержании тесного сотрудничества по борьбе с терроризмом, а также подтвердили намерение увеличить торговый оборот между двумя странами до 75 миллиардов долларов. Кроме того, сообщается, что Эрдоган выразил Трампу соболезнования в связи с нападением в субботу на синагогу в американском штате Калифорния, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.