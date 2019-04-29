США могут ограничить передачу информации европейским союзникам из-за Huawei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это может быть сделано в случае, если в странах Европы примут решение об использовании оборудования китайской компании в создании сетей мобильной связи пятого поколения, отметили в Госдепартаменте. США предупредили своих европейских союзников, что будут вынуждены пересмотреть возможность передачи им секретной информации в случае, если те примут решение об использовании оборудования китайской компании Huawei в создании сетей мобильной связи пятого поколения. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберта Стрейера, который курирует вопросы информационной политики и кибербезопасности во внешнеполитическом ведомстве.

"Позиция США заключается в том, что привлечение Huawei или любого другого не заслуживающего доверия продавца к [созданию] любой части телекоммуникационной сети пятого поколения (5G) представляет собой риск", - заявил Стрейер.

"Если другие страны включат и позволят не пользующимся доверием поставщикам участвовать в настройке и стать поставщиками для их сетей 5G, мы будем вынуждены пересмотреть нашу возможность делиться информацией и поддерживать связь с ними так, как это осуществляется сейчас", - заявил куратор кибербезопасности в Госдепартаменте. Он сказал, что, с точки зрения американской стороны, использование оборудования Huawei даже в тех частях системы связи пятого поколения, которые не являются базовыми, таит в себе риски.

Газета The Daily Telegraph 24 апреля информировала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила ограниченное участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. Агентство Reuters сообщает в понедельник со ссылкой на информированные источники, что британское правительство решило не допускать участия Huawei в создании базовой части сети 5G, однако разрешить ограниченное сотрудничество с этой китайской компанией в создании элементов сети, которые не являются основными. Великобритания является членом группы "Пять глаз" (Five Eyes), осуществляющих обмен разведывательной информацией между собой, в которую также входят США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.