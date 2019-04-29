Сильный пожар в известном отеле в центре Парижа
29 апреля 2019 21:53 246
Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что четырехзвездочный отель в XII районе французской столицы загорелся около 15.00 по местному времени. На место инцидента 60 пожарных и 15 пожарных машин, им потребовалось около двух часов, чтобы взять огонь под контроль.
Пожарные и полиция проведут проверку для выяснения предварительной причины возгорания. Ожидается, что вечером постояльцы смогут вернуться в свои номера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!