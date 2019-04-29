Американский Госдеп проинформировал о стрельбе недалеко от входа в посольство США на Гаити. Об этом сообщается в твиттере отдела по консульским вопросам.

Согласно данным ведомства, стрельбу открыли около заднего входа в здание, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Всем находящимся на территории посольства рекомендуется оставаться в укрытии", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве посоветовали тем, кто направляется в посольство, укрыться в безопасном месте.