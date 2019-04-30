Российский актер и ведущий программы "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев заявил, что поддерживает идею гендиректора Первого канала Константина Эрнста об изменении способа подсчета голосов после скандала с победой дочери певицы Алсу.

Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом Нагиев подчеркнул, что он не является "третейским судьей" и не может определить, является ли прошедшее голосование несправедливым и признался, что находится в недоумении от сложившейся ситуации.

"Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах", - добавил Нагиев.