Американец выиграл $2 млн и не пришел за ними
30 апреля 2019 09:00 197
В США житель штата Техас выиграл в лотерею $2 млн, но не пришел за деньгами, сообщает CNN.
По данным телеканала, мужчина купил лотерейный билет в городке Колледж - Стейшн, и билет оказался выигрышным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Однако победитель не связался с организаторами лотереи в установленный срок и теперь не может претендовать на деньги.
В комиссии отметили, что счастливчик сможет забрать свой выигрыш только в том случае, если до окончания крайнего срока был на военной службе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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