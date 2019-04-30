Против компании Boeing подали новые иски
30 апреля 2019 09:09 113
Против компании Boeing подали новые иски. Два гражданина Канады потеряли в общем 10 родственников при крушении лайнера модели 737 Max в Эфиопии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Они утверждают, что в Boeing халатно отнеслись к проектировке и сертификации лайнера.
В корпорации эти иски еще никак не прокомментировали. Зато заявили, что не отключали в лайнерах 737 Max оповещение о неполадках датчиков угла атаки.
Ранее в СМИ была информация о том, что систему просто не включили. Однако в Boeing говорят, что функция являлась стандартной, но не считалась одной из систем безопасности, сообщает телеканал "Россия 24".
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