Против компании Boeing подали новые иски. Два гражданина Канады потеряли в общем 10 родственников при крушении лайнера модели 737 Max в Эфиопии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Они утверждают, что в Boeing халатно отнеслись к проектировке и сертификации лайнера.

В корпорации эти иски еще никак не прокомментировали. Зато заявили, что не отключали в лайнерах 737 Max оповещение о неполадках датчиков угла атаки.

Ранее в СМИ была информация о том, что систему просто не включили. Однако в Boeing говорят, что функция являлась стандартной, но не считалась одной из систем безопасности, сообщает телеканал "Россия 24".